Общепиты Петербурга попросили властей выделить контролеров для проверки QR-кодов

Президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар призвал властей выделить контролеров для каждого кафе и ресторана в Петербурге, чтобы они могли отслеживать наличие QR-кодов у своих посетителей. Вынужденную меру из-за всплеска заболеваемости вводят в Северной столице с 1 ноября. Об этом написало издание Daily Storm.

«Выделить контролеров на каждую точку общепита, которые будут со своей техникой — смартфонами или специальными считывателями — проверять QR-коды на входе, чтобы оплачивало это государство, а не мы. [Чтобы] нанимали такую категорию контролеров, выделяли на каждого средства», — сообщил Гарбар.

Он отметил, что сейчас все расходы по проверке QR-кодов лежат на плечах предпринимателей. Гарбар надеется, что за время каникул, которые ввели в России с 30 октября по 7 ноября, рестораторы не понесут больших потерь.

«Когда полные карманы — можно любые каникулы вводить, а когда в карманах ничего нет — дополнительные каникулы особо кошелек не наполнят», — сообщил Гарбар.