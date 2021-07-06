Общепиту в Москве компенсируют траты на коммуналку за соблюдение QR-кодов. Собянин подписал указ

Первые 100 московских организаций, которые привьют 60% своих сотрудников, получат гранты из бюджета правительства города. Поддержку за соблюдение правил о QR-кодах получат и заведения общепита. Им компенсируют коммунальные платежи.

Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба администрации города.

Размер гранта первым 100 организациям, завершившим вакцинацию части работников, составит 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые организация заплатила в предшествующие 12 месяцев. Но сумма не может быть более пяти миллионов рублей.

50 грантов получат представители из сфер малого и среднего предпринимательства, еще 50 грантов — другие субъектов предпринимательской деятельности.

Рестораны, кафе и другие предприятия общепита, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Он составит 100% фактических затрат организаций на эти цели в третьем квартале 2021 года. Гранты можно будет получить в четвертом квартале этого года.

В пресс-службе отметили, что основными условиями для получателей грантов является соблюдение требований по использованию QR-кодов и обеспечение вакцинации своих сотрудников (60% и более человек) в установленные властями сроки.