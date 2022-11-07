Общение Путина с россиянами по поддержке мобилизованных выделят в отдельное мероприятие | 360°

Общество 07 ноября 2022, 19:57 Общение Путина с россиянами по поддержке мобилизованных выделят в отдельное мероприятие Песков: разговор Путина по поддержке мобилизованных будет отдельным мероприятием РИА "Новости"

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Президент РФ Владимир Путин проведет отдельное мероприятие, в рамках которого пообщается с россиянами и подробно обсудит поддержку мобилизованных. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дату и время представитель Кремля не назвал, добавив только, что о проведении такой встречи проинформируют заранее.

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«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал он.

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Сегодня вопрос о необходимости уделять особое внимание мобилизованным россиянам президент поднял в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава государства потребовал, чтобы вопросом занялись власти всех уровней.

Путин уточнил, что сам проведет отдельную встречу с людьми, чтобы иметь обратную связь с россиянами и услышать их мнение на этот счет.

Ранее президент уже указывал на необходимость отправлять в зону спецоперации только тех мобилизованных, которые прошли тщательную подготовку.