Общение Путина с россиянами по поддержке мобилизованных выделят в отдельное мероприятие | 360°

07 ноября 2022, 19:57
Общение Путина с россиянами по поддержке мобилизованных выделят в отдельное мероприятие
Песков: разговор Путина по поддержке мобилизованных будет отдельным мероприятием
Президент РФ Владимир Путин проведет отдельное мероприятие, в рамках которого пообщается с россиянами и подробно обсудит поддержку мобилизованных. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дату и время представитель Кремля не назвал, добавив только, что о проведении такой встречи проинформируют заранее.
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«Будет отдельное мероприятие. Сообщим дополнительно», — сказал он.
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Сегодня вопрос о необходимости уделять особое внимание мобилизованным россиянам президент поднял в ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава государства потребовал, чтобы вопросом занялись власти всех уровней.
Путин уточнил, что сам проведет отдельную встречу с людьми, чтобы иметь обратную связь с россиянами и услышать их мнение на этот счет.
Ранее президент уже указывал на необходимость отправлять в зону спецоперации только тех мобилизованных, которые прошли тщательную подготовку.
Владимир Путин
Частичная мобилизация в РФ
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