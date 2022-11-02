Общение мобилизованных отцов с детьми, которые проживают с матерью, призвали наладить в России | 360°

Общество 02 ноября 2022, 12:20 Общение мобилизованных отцов с детьми, которые проживают с матерью, призвали наладить в России

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила письмо председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву, призвав помочь наладить общение мобилизованных отцов с детьми, которые проживают с матерью. Об этом написал RT.

Волынец подчеркнула, что необходимо предоставить возможность отцам и детям разговаривать по телефону, когда у отца имеется связь.

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«Естественно, если родители сохранили нормальные отношения, им помощь не нужна. Но к нам обратилось региональное отделение Союза отцов в республике Татарстан, поскольку есть матери, которые не идут навстречу», — отметила Волынец.

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По ее словам, необходимо предусмотреть ускоренное рассмотрение исков, связанных с изменением порядка общения мобилизованного отца с отдельно проживающим ребенком.