Общегородской выпускной в Новом Уренгое не состоится из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Власти Нового Уренгоя решили отменить все массовые городские мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В том числе под запрет попал общегородской выпускной. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы Нового Уренгоя Андрея Воронова.

«Мы не можем себе позволить такой риск — собрать в одном помещении сотни детей, учителей и родителей… В последние дни фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. Сейчас обстоятельства таковы, что мы вынуждены принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего роста количества пациентов», — прокомментировал политик в своем видеообращении.

Воронов отметил, что выпускные мероприятия в школах все-таки пройдут. Глава города заявил, что профильные департаменты продумывают схему проведения мероприятия. Одно из предложений — разбить праздник на несколько локаций. Такая мера необходима для того, чтобы не допустить концентрацию большого количества людей в одном месте.