Общество 12 марта 2024, 17:58 Общегородской субботник состоится 6 апреля в Ставрополе

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Первый в этом году общегородской субботник в Ставрополе пройдет 6 апреля при подходящей погоде. Об этом сообщил телеканал «СвоеТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уборку проведут в общественных местах, на придомовых территориях и около дорог. Участие в субботнике примут не только специалисты ЖКХ, но и местные жители, сообщил RT.

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Отмечается, что до 1 мая в городе также планируют привести в порядок опоры контактной сети, тротуары, ливневки, парковки, водопропускные трубы и дворовые территории.