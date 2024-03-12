12 марта 2024, 17:58
Общегородской субботник состоится 6 апреля в Ставрополе
Первый в этом году общегородской субботник в Ставрополе пройдет 6 апреля при подходящей погоде. Об этом сообщил телеканал «СвоеТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Уборку проведут в общественных местах, на придомовых территориях и около дорог. Участие в субботнике примут не только специалисты ЖКХ, но и местные жители, сообщил RT.
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Отмечается, что до 1 мая в городе также планируют привести в порядок опоры контактной сети, тротуары, ливневки, парковки, водопропускные трубы и дворовые территории.
Субботник
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