Общегородской крестный ход в Петербурге отменили

По данным издания, общегородской крестный ход в Санкт-Петербурге проводится 12 сентября. Это день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Северную столицу.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом мероприятие решили перенести. При этом в Троицком соборе Александро-Невской лавры проведут праздничную литургию, а затем на территории монастыря состоится концерт и награждение победителей фотоконкурса «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга».