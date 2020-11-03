Общее семейное налогообложение предложили ввести в России

Он отметил, что в таком случае граждане России будут чаще жениться официально.

«Я считаю, что мы должны перейти на систему семейного налогообложения, альтернативного налогообложению на доходы физических лиц. Тогда на доходы всей семьи исчисляется один налог, сниженный по сравнению с индивидуальными», — пояснил председатель.

По словам Рыбальченко, при вступлении в брак, рождении каждого ребенка должен применяться понижающий коэффициент. Он добавил, что похожие механизмы можно применить и в трудовом законодательстве.