Общее число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило тысячу

В Москве скончались еще 65 человек с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Таким образом общее число умерших пациентов с этой инфекцией в России выросло с 972 до 1037.

«В Москве скончались 65 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — сказано в сообщении столичного оперштаба.

Наибольшее число летальных исходов среди больных СОVID-19 в России зафиксировано в столице. С учетом последних данных эта цифра выросла до 611 пациентов.

По всей стране принимают меры, чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа. Чтобы люди могли провести время в самоизоляции и сократить контакты с другими россиянами, президент Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. 28 апреля он продлил нерабочие дни до 11 мая. Вместе с тем в Москве и Подмосковье до 11 мая продлили режим пропусков. На улицу можно выходить по уважительным причинам, а для поездок на общественном транспорте или собственной машине необходимо оформить цифровой пропуск.

Всего в России было зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели 10 286 человек. Летальных исходов — 1037. За последние сутки в стране был выявлен 5841 новый случай заражения.

Сейчас заболевшие COVID-19 выявлены почти во всех странах мира. С начала пандемии число инфицированных в разных странах выросло до трех миллионов. А летальных исходов насчитывается уже около 205 тысяч.