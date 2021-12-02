Общее число заболевших СОVID-19 в России превысило 9,7 миллиона

За последние сутки ковид подтвердился у 33 389 человек из 85 регионов России. Таким образом, общее число заболевших за весь период пандемии в РФ составило 9 703 107.

За 24 часа больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+3805), Санкт-Петербурге (+2623) и Подмосковье (+1475). Выздороветь удалось 35 184 пациентам, скончался 1221. Общее число выздоровевших и общее число заболевших с начала эпидемии составило 8 400 117 и 227 640 человек соответственно.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 13 148 536 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. Коллективный иммунитет на сегодняшний день равен 51,8%, этого недостаточно для победы над коронавирусом. Врачи и власти утверждают, что необходимо привить как минимум 70% населения.

Внештатный специалист Министерства здравоохранения по акушерству Роман Шмаков заявил, что материнская смертность в РФ выросла за год в три раза. Он призвалбеременных делать себе прививки от коронавируса. По его словам, период вскармливания и период беременность более 22 недель не являются противопоказанием.