Общее число выявленных случаев коронавируса в России превысило 4,8 миллиона

За последние сутки ковид подтвердился у 8731 человека в 82 российских регионах. Таким образом, с начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4 805 288.

При этом среди новых заболевших 1251 (14,3%) не имел симптомов, сообщили в оперштаб. За сутки выздоровели 8406 человек, умерли 397.

По количеству выявленных заражений за последние 24 часа лидируют Москва (+2662), Санкт-Петербург (+725) и Подмосковье (+651). В Московской области сделали 7 399 623 теста на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян соблюдать требования против COVID-19 во время майских праздников. Только так Россия сможет сохранить стабильную ситуацию и даже снизить заболеваемость ковидом.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что новых ограничений во время майских праздников в России не будет. Несмотря на это, регионам надо крайне взвешенно относиться к снятию ограничительных мер.

По решению президента Владимира Путина дни с 1 по 11 мая объявлены в России выходными. Глава Роспотребнадзора объясняла, что таким образом в стране удастся добиться более стабильной эпидемической обстановки.