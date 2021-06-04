Общее число больных COVID-19 превысило 5,1 миллиона в России

За последние сутки в 84 российских регионах подтвердились 8947 случаев COVID-19. Причем у 1339 не было клинических проявлений болезни. Общее число инфицированных с начала пандемии перевалило за 5,1 миллиона человек.

«Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 108 129 человек в 85 регионах», — сказано в сообщении оперштаба.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (+2817), Санкт-Петербурге (+834) и Подмосковье (+766). За последние 24 часа вылечились 8530 человек, умерли 377.

Общее количество выздоровевших с начала пандемии — 4 720 512, скончавшихся — 123 037.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 7 992 908 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года. Делать прививку или нет — выбор каждого. По словам президента Владимира Путина, вводить обязательную вакцинацию в стране нельзя. При этом он подчеркнул, что прививки — наиболее цивилизованный способ для формирования общего иммунитета населения.

В РФ есть три доступные вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также недавно лицензию получил и четвертый препарат — «Спутник Лайт".