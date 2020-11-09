Общедоступный Wi-Fi отключат в Челябинской области из-за COVID-19

По данным информагентства, городские власти решили отключить Wi-Fi в торговых центрах, скверах и парках. Это решение объясняется тем, чтобы не допустить массового скопления людей в общественных местах, и тем самым минимизировать случаи заражения коронавирусом.

«Сейчас Wi-Fi отключен на бульваре „Огни Магнитки“, в парке у Вечного огня и в крупных торгово-развлекательных комплексах», — добавили в пресс-службе мэрии.