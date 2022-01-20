Общая сумма штрафов за выгул собак без намордника в Петербурге за год составила 100 тыс. рублей

Петербуржцы в течение предыдущего года выплатили штрафов за выгул крупных собак без намордника на сумму 100 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Уточняется, что ношение намордников обязательно для собак, которые выше 40 сантиметров. Всего за предыдущий год было составлено 147 административных протоколов об этом нарушении.

Ранее домашних животных решили включить в закон об обязательной маркировке и учете.