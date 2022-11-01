Общество 01 ноября 2022, 12:33 Обрушившийся в Индии мост открыли после ремонта раньше срока — СМИ NDTV: строители раньше срока открыли после ремонта обрушившийся в Индии мост

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Вантовый пешеходный мост, который обрушился накануне в индийском штате Гуджарат, открыли после ремонта раньше положенного срока, сообщил телеканал NDTV. По данным журналистов, конструкцию должны были обслуживать в течение года.

Издание отметило, что на ремонтные работы отвели от восьми месяцев до года. Несмотря на это, конструкцию открыли через семь месяцев — 26 октября. В этот день местные жители традиционно праздновали Новый год. Авторы статьи добавили, что контракт на ремонтные работы получила компания Oreva, позиционирующая себя как крупнейшего мирового производителя часов, осветительных приборов и электровелосипедов. На мост даже продавали билеты по 17 рупий (около 12 рублей). По данным телеканала, жертвами обрушения моста стали более 140 человек.

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В момент ЧП на мосту находились более 500 человек. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как пешеходы раскачивали конструкцию. Вантовые крепления не выдержали, и люди упали в реку. Власти страны пообещали поддержать семьи пострадавших и погибших в происшествии.

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