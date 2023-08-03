Общество 03 августа 2023, 18:58 Обрушение крыши дома произошло во время пожара в Пензенской области

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Двухэтажный четырехквартирный дом загорелся накануне в Пензенской области. Пострадали две квартиры, а также кровля здания, написала «Пенза-пресс» со ссылкой на МЧС России по региону.

Как рассказали в ведомстве, на улице Первомайской в квартире № 2 выгорели комнаты площадью 80 квадратных метров, а в квартире № 3 огонь уничтожил 20 квадратных метров.

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Информации о пострадавших и погибших не поступало.