03 августа 2023, 18:58
Обрушение крыши дома произошло во время пожара в Пензенской области
Двухэтажный четырехквартирный дом загорелся накануне в Пензенской области. Пострадали две квартиры, а также кровля здания, написала «Пенза-пресс» со ссылкой на МЧС России по региону.
Как рассказали в ведомстве, на улице Первомайской в квартире № 2 выгорели комнаты площадью 80 квадратных метров, а в квартире № 3 огонь уничтожил 20 квадратных метров.
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Информации о пострадавших и погибших не поступало.
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Пенза
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