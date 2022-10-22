Обряд жертвоприношения за благополучие военных в зоне СВО прошел в Башкирии | 360°

Общество 22 октября 2022, 20:48 Обряд жертвоприношения за благополучие военных в зоне СВО прошел в Башкирии Вице-премьер Башкирии Бадранов инициировал обряд жертвоприношения за благополучие военных Публичное достояние

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В Башкирии провели обряд жертвоприношения за благополучие российских военных в зоне СВО. С инициативой выступил первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, который вызвался добровольцем на спецоперацию, сообщило издание kp.ru.

В субботу в 16 мечетях Башкирии овец принесли в жертву с коллективной молитвой для благополучия военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, которые задействованы в спецоперации или в ближайшее время отправятся в зону СВО.

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Каждый желающий мог дать имаму имена сыновей, братьев, мужей, и «за каждого будет прочитана молитва», заявил Бадранов. После обряда верующим раздали мясо курбана и накормили прихожан пловом.

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«Верю, что искренние молитвы всегда будут услышаны и что устремленная позитивная энергия всегда достигнет цели», — отметил Бадранов.

Россиянам рассказали о льготах для добровольцев, имеющих «бронь» на работе. Если такой гражданин отправляется в зону СВО добровольцем, то на него распространяются такие же льготы, как и на мобилизованных по повестке.