Обривший дочь житель Петербурга видел в ней бывшую жену

Житель Санкт-Петербурга, обривший наголо шестилетнюю дочь, признался, что не любит ребенка за слишком большое сходство с его бывшей женой. Так он объяснил жестокие наказания.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина признался инспектору ОДН, что давно хотел избавиться от ребенка, но не решался, поскольку боялся, что у него заберут двух других детей от второго брака.

Семья попала в поле зрения правоохранителей в декабре 2019 года, когда шестилетняя девочка оказалась в больнице. Медики обнаружили ушибы на теле, подозрения вызывала и обритая голова. Полицейские узнали, что мужчина часто бил дочь и таскал за волосы. В больницу девочка попала после воспитательных ударов палкой из-за того, что она не успела дойти до туалета.

В больницу девочка поступила в одном платье и обуви не по размеру. Взрослые из медицинского учреждения купили ей немного одежды и зубную щетку.

В отношении мужчины возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Мачеху девочки подозревают в истязаниях.