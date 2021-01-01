Обрезанное изображение Путина в новогоднюю ночь объяснили

«Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале „Каскад“ связано с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной», — сказано в сообщении на сайте телеканала.

Там уточнили, что сейчас проводят расследование случившегося. Тех, кто в этом виновен, ждет наказание.

В полночь с 31 декабря на 1 января по местному времени (01:00 1 января 2021 года по московскому времени) телеканал «Каскад» транслировал новогоднее обращение Владимира Путина. Изображение показывалось с сильным искажением: президента сильно приблизили, из-за чего у него не было видно половины головы.

Новогоднее обращение Владимира Путина в этот раз стало одним из самых длинных за все время его президентства. Оно длилось шесть минут.