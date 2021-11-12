Образцовую квартиру из 90-х выставили на продажу в Барнауле
Altapress.ru: в Барнауле выставили на продажу образцовую квартиру из 90-х
Четырехкомнатную квартиру с интерьерами из 90-х выставили на продажу в Барнауле. В жилище есть ковры, многослойные шторы, глянцевые потолки и бордовые обои.
В комнатах квартиры стоит громоздкая мебель, а стены украшены картинами в рамах под позолоту. Объявление привлекло внимание Altapress.ru.
Издание уточнило, что квартира находится в панельном многоэтажном доме на улице Гущина, ее общая площадь составляет 97 квадратных метров. Цена жилища — 4,5 миллиона рублей. Продавец готов также оставить всю обстановку новым владельцам, если у них возникнет такое желание.
Новость о продаже такой квартиры собрала много ироничных комментариев. Большинство пользователей шокировала эта обстановка.
«Это невозможно продать даже в извращенных фантазиях в их голове», «Там ремонта — делать не переделать. Красные обои, а ванная…», — поразились они в комментариях.
По мнению участников обсуждения, цену на жилье слишком завысили.