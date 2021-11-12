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    12 ноября 2021, 11:18

    Образцовую квартиру из 90-х выставили на продажу в Барнауле

    Altapress.ru: в Барнауле выставили на продажу образцовую квартиру из 90-х

    Ольга Назаркина

    Четырехкомнатную квартиру с интерьерами из 90-х выставили на продажу в Барнауле. В жилище есть ковры, многослойные шторы, глянцевые потолки и бордовые обои.

    В комнатах квартиры стоит громоздкая мебель, а стены украшены картинами в рамах под позолоту. Объявление привлекло внимание Altapress.ru.

    Издание уточнило, что квартира находится в панельном многоэтажном доме на улице Гущина, ее общая площадь составляет 97 квадратных метров. Цена жилища — 4,5 миллиона рублей. Продавец готов также оставить всю обстановку новым владельцам, если у них возникнет такое желание.

    Образцовую квартиру из 90-х выставили на продажу в Барнауле | Изображение 1Источник фото: avito.ru

    Новость о продаже такой квартиры собрала много ироничных комментариев. Большинство пользователей шокировала эта обстановка.

    «Это невозможно продать даже в извращенных фантазиях в их голове», «Там ремонта — делать не переделать. Красные обои, а ванная…», — поразились они в комментариях.

    По мнению участников обсуждения, цену на жилье слишком завысили.