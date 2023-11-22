Общество 22 ноября 2023, 18:57 Образовательный кластер Росстандарта откроют в Нижегородской области

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В Нижегородской области появится образовательный кластер Росстандарта. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Соответствующий документ о намерении строительства кластера подписали министр образование региона Михаил Пучков и директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Александр Медведев.

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В рамках проекта дети смогут познакомиться с профессией метеоролога, а также пройти подготовку перед поступлением в колледжи и университеты. Кроме того, отдельное внимание будут уделять профессиональной ориентации школьников и студентов.

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