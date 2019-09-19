  • Полезные знакомства и успешная карьера. Образовательный форум прошел в Солнечногорске

    19 сентября 2019, 11:10

    Евгения Остапенко, Елена Любимова

    Более 30 экспертов поделились секретами успешной карьеры с молодыми лидерами. Площадкой для дискуссии стал образовательный форум от мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.
    Полезные знакомства и успешная карьера. Образовательный форум прошел в Солнечногорске

    Участники говорили об эффективности так называемых социальных лифтов. По мнению наставников, важную роль сегодня играет именно нетворкинг или полезные знакомства. А вот образование — уже не залог успеха для молодых карьеристов. По мнению экспертов, качественное обучение доступным для всех назвать крайне трудно уже с давних времен.

    «Я думаю, что для большинства людей в нашей стране признание того, что специальные классы в советской школе открывались для номенклатуры, а не были поиском талантов — это на самом деле такие серьезные вещи, которые нужно понимать, когда ты простраиваешь образовательную систему будущего», — отметил Алексей Каспржак, ректор мастерской управления «Сенеж».

    Российским выпускникам стало сложнее найти работу

    Подробнее

    Советы молодежи давали именитые спикеры — президенты и основатели крупнейших корпораций, представители министерств и образовательных учреждений, социологи и бизнесмены. Среди них первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк и директор по социальным и профессиональным коммуникациям ВЦИОМ Наталия Седова. Всего в форуме приняли участие более 300 человек. За дискуссией следили и в прямом эфире в соцсетях.