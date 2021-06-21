Образовательные сертификаты предложили выдавать многодетным семьям в России

Государство должно оплачивать образование детей из многодетных семей. Для этого им нужно выдавать специальные денежные сертификаты. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он поделился своей идеей с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой в письме.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и создания государственной программы по выдаче денежных сертификатов на получение первого среднего или высшего профессионального образования в пределах субъекта проживания семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей», — приводит RT текст письма парламентария.

Сухарев отметил, что сейчас семьи не спешат с рождением детей из-за сложившейся социально экономической обстановки. По мнению парламентария, россияне опасаются, что не смогут обеспечить свое потомство жильем и дать детям качественное образование.

В конце мая Сухарев написал письмо главе Министерства науки и высшего образования России Валерию Фалькову, в котором предложил ввести льготную налоговую ставку НДФЛ для работающих студентов.