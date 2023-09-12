Общество 12 сентября 2023, 11:22 Образование мигрантских гетто назвали недопустимой ситуацией в России Президент Путин: нельзя допустить появления мигрантских гетто в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ситуацию с притоком в Россию мигрантов нужно решать аккуратно. Однако нельзя допустить появления гетто в стране. На это указал президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератор мероприятия Илья Доронов напомнил, что в некоторых странах возникают районы мигрантов, туда зачастую не могут попасть даже полицейские.

Реклама

«Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве», — сказал Путин.

При этом он отметил, что в некоторых секторах России очень нужны мигранты. Особенно это касается сферы строительства. По его словам, всего на российском рынке труда работает не так много приезжих — всего 3,7%.

Однако тема с мигрантами очень чувствительна, связана с экономикой, социальной сферой, моральным состоянием общества.

По мнению главы государства, РФ в этом вопросе приходится легче, чем Европе и США. Ведь в основном в Россию приезжают граждане бывшего СССР, с ними работать легче.