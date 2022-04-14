Врач-сексолог Алия Королева объяснила, почему типаж женщины у мужчин формируется с самого детства. По ее словам, иногда мужчина считает наиболее привлекательной ту, которая запомнилась ему с детства. Об этом написало РИА ФАН.

Специалист пояснила, что в качестве примера мужчина может вспомнить маму, сестру, бабушку или тетю. Их внешность может стать эталоном при выборе себе спутницы жизни. Также мужчина обращается внимание и на характер, однако уже в более зрелом возрасте.

Например, 30-летний мужчина делает свой выбор не только по внешности, но основываясь на критическом мышлении. В таком возрасте для него ценнее внутренние качества женщины, чем ее внешний вид. Также мужчина уделяет большее внимание характеру при выборе пары.