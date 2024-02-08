Общество 08 февраля 2024, 15:13 Обратный эффект санкций Евросоюза назвали в России Аналитики «Сбера» указали на неэффективность западных санкций РИА «Новости»

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Жесткие санкции Евросоюза против России не сработали так, как изначально задумывалось. Об этом РБК сообщили аналитики Центра финансовой аналитики «Сбера».

В исследовании под названием «Почему не сработали санкции?» специалисты рассказали, что ограничения не показали своей эффективности в первую очередь из-за особых экономических нюансов самой России. Страна мало зависит от внешнего капитала. Также на мировом рынке высоко ценится российское сырье, которое западные страны до сих пор покупают, хоть и в меньших объемах. Также санкции плохо сработали из-за активного налаживания процессов по импортозамещению.

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«Обратным эффектом» рестрикций аналитики назвали уход с российского рынка зарубежных компаний. Это спровоцировало рост внутреннего производства и налаживание цепочек параллельного импорта. А ограничения на вывод капитала помогли укрепить курс рубля.

ЕС готовит 13-й по счету пакет санкций. По данным газеты Politico, рестрикции будут нести символический характер. Предположительно, Евросоюз планирует ограничить передвижения российских дипломатов.