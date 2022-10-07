Вице-мэр Москвы Ефимов: обрабатывающие компании столицы увеличили выпуск продукции на 8,2% | 360°

Общество 07 октября 2022, 07:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вице-мэр Москвы Ефимов: обрабатывающие компании столицы увеличили выпуск продукции на 8,2% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московские обрабатывающие предприятия за первые восемь месяцев 2022 года увеличили объем выпускаемой продукции на 8,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас в столице работает свыше трех тысяч предприятий, которые производят лекарства, продукты питания, одежду, микроэлектронику, промышленное и электрическое оборудование и многое другое», — отметил он.

Реклама

По его словам, в Москве за последние годы было создано несколько дополнительных мощностей. Также предприятия стали использовать новые технологии. Все это позволило обрабатывающим производствам преодолеть санкционное давление.

Реклама

Таким образом, эти предприятия не только не остановили свою работу, но еще и смогли нарастить темпы.

«Объем изготовленных за восемь месяцев 2022 года товаров увеличился на 8,2%» — поделился Ефимов.

Он подчеркнул, что именно обрабатывающие предприятия вносят наибольший вклад в общий объем промышленного производства в столице. Этот показатель за тот же период увеличился на 6,5%.

РИА "Новости"

Обрабатывающие предприятия пользуются различными мерами поддержки со стороны властей Москвы. Также таким предприятиям в столице создают комфортные условия для ведения бизнеса и развитую промышленную инфраструктуру.

Масштабная поддержка властей

В марте этого года московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил из городского бюджета дополнительные 20 миллиардов рублей на реализацию программы льготного кредитования. Компании смогут направить эти деньги на пополнение оборотных средств, инвестиционные проекты и строительство нежилых объектов.

По данным ведомства, на начало октября 67 организаций оформили такие кредиты на сумму более 170 миллиардов рублей. Причем в июле ставка по подобным займам была снижена с 9% до 3%. При этом максимальный размер кредита увеличен с одного до трех миллиардов рублей.

0 0 0 0 0 0