Общество 27 июня 2023, 16:57 Обозреватель по технологиям Черноусов: Telegram ожидает приток пользователей после введения Stories

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Благодаря введению формата Stories мессенджер Telegram ожидает значительный приток пользователей, сообщил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

По словам специалиста, активная аудитория Telegram давно ждала такого нововведения, которое предусмотрено практически на всех онлайн-платформах. Stories являются отличным способом повысить вовлеченность подписчиков к контенту, добавил Черноусов.

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Отмечается, что ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление новой функции в июле.