Общество 20 февраля 2024, 16:17 Обозреватель Черноусов: Honor Magic V2 стоит купить в случае, если нужен складной смартфон

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Телефон Honor Magic V2 представляет собой прошлогодний флагман, поэтому с его покупкой не нужно торопиться. Приобрести его стоит только в случае, если нужен складной смартфон, сообщил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

По словам эксперта, единственный конкурент модели Galaxy Z Fold 5 сейчас стоит дороже. Его цена достигает 170 тысяч рублей, тогда как стоимость Honor Magic V2 составляет 160 тысяч рублей.

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«Купившие гаджет покупатели вряд ли будут разочарованы продуктом, а вот всем остальным я бы советовал подождать новинок этого года, потому что они будут представлены уже совсем скоро», — отметил Черноусов.