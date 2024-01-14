Общество 14 января 2024, 19:57 Оборвал все связи. Экс-владелец «Техносилы» отказался от гражданства России Экс-владелец «Техносилы» Кокорич отказался от российского гражданства РИА «Новости»

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Бывший владелец торговой сети «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он сообщил в социальной сети LinkedIn.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной», — заявил Кокорич.

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Предприниматель также опубликовал выданный посольством сертификат. В документе скрыто название страны, в которой находится диппредставительство.

Кокорич родился в 1976 году в Читинской области. В 1997 году он основал компанию Dauria, которая занималась производством и сбытом химических реагентов, промышленных веществ и обработкой древесины. В 2004 году бизнесмен открыл сеть магазинов товаров для дома «Чудодом», в период с 2010 по 2012 годы стал владельцем «Техносилы».

В 2023 году от российского гражданства отказались около 4,4 тысячи человек, рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он добавил, что это показатель сопоставим с данными 2022 года.