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    23 июня 2021, 19:51

    Оборудование прошлого поколения демонтировали на Московском НПЗ

    Анастасия Аброськина, Елена Силиванова

    На Московском НПЗ демонтировали технику прошлого поколения. Завод продолжает обновляться, а все старое оборудование уходит в прошлое. В 2020 году Владимир Путин дал старт работе комплекса «Евро+», а установки, которые он заменил, убирают.

    Оборудование прошлого поколения демонтировали на Московском НПЗ | Изображение 1

    На заводе разобрали пять объектов 1960-х годов постройки. Вместо них здесь появился новый современный комплекс «Евро+». Он обеспечивает полноценный цикл производства — от подготовки сырой нефти до производства готовой продукции.

    С началом работы «Евро+» Московский НПЗ повысил выпуск востребованного столичным рынком топлива. При этом объект заменил пять установок предыдущего поколения 60-х годов постройки. Кроме того, он снизил воздействие на окружающую среду.

    В результате модернизации завода, которую «Газпром нефть» продолжает с 2011 года, уровень обновления предприятия достиг 80%. Общее воздействие на окружающую среду снизили уже на 75%. Это отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

    Оборудование прошлого поколения демонтировали на Московском НПЗ | Изображение 2

    «Одной из стратегических задач программы модернизации Московского НПЗ, которую компания начала 10 лет назад, было радикальное обновление производственного комплекса, направленное на совершенствование экологических показателей и технологических процессов», — отметил он.

    По словам Чернера, сотрудники завода уделяют пристальное внимание природоохранным решениям.

    Благодаря этой работе Московский НПЗ по праву является одним из самых современных заводов России, а надежные системы производства и контроля обеспечивают выпуск необходимого городу топлива

    Анатолий Чернер.

    Старт демонтажным работам в декабре прошлого года дал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

    «Московский НПЗ входит в число крупнейших НПЗ страны по объемам нефтепереработки и является важной частью городской инфраструктуры столицы. При этом пример предприятия показывает, что переход промышленности к зеленому ответственному производству не просто требование времени», — рассказал он.

    Оборудование прошлого поколения демонтировали на Московском НПЗ | Изображение 3

    Прохоров добавил, что современные технологии комплекса «Евро+» позволяют, снижая нагрузку на экологию, значительно увеличить мощности производства: на 15% — по выработке бензина, на 40% — дизельного топлива, на 100% — авиационного керосина.

    Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что наблюдается усиление природоохранной политики в отношении промышленных предприятий.

    Московский НПЗ демонстрирует лидерские позиции в вопросах экологической ответственности и темпах модернизации производства. Предприятие выполняет обязательства, взятые перед властью еще 10 лет назад

    Рашид Исмаилов.

    Он объяснил, что старые объекты демонтируют, а на смену приходит новое высокотехнологичное оборудование.