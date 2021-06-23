На Московском НПЗ демонтировали технику прошлого поколения. Завод продолжает обновляться, а все старое оборудование уходит в прошлое. В 2020 году Владимир Путин дал старт работе комплекса «Евро+», а установки, которые он заменил, убирают.

На заводе разобрали пять объектов 1960-х годов постройки. Вместо них здесь появился новый современный комплекс «Евро+». Он обеспечивает полноценный цикл производства — от подготовки сырой нефти до производства готовой продукции.

С началом работы «Евро+» Московский НПЗ повысил выпуск востребованного столичным рынком топлива. При этом объект заменил пять установок предыдущего поколения 60-х годов постройки. Кроме того, он снизил воздействие на окружающую среду.

В результате модернизации завода, которую «Газпром нефть» продолжает с 2011 года, уровень обновления предприятия достиг 80%. Общее воздействие на окружающую среду снизили уже на 75%. Это отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

«Одной из стратегических задач программы модернизации Московского НПЗ, которую компания начала 10 лет назад, было радикальное обновление производственного комплекса, направленное на совершенствование экологических показателей и технологических процессов», — отметил он.

По словам Чернера, сотрудники завода уделяют пристальное внимание природоохранным решениям.

Благодаря этой работе Московский НПЗ по праву является одним из самых современных заводов России, а надежные системы производства и контроля обеспечивают выпуск необходимого городу топлива Анатолий Чернер.

Старт демонтажным работам в декабре прошлого года дал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Московский НПЗ входит в число крупнейших НПЗ страны по объемам нефтепереработки и является важной частью городской инфраструктуры столицы. При этом пример предприятия показывает, что переход промышленности к зеленому ответственному производству не просто требование времени», — рассказал он.

Прохоров добавил, что современные технологии комплекса «Евро+» позволяют, снижая нагрузку на экологию, значительно увеличить мощности производства: на 15% — по выработке бензина, на 40% — дизельного топлива, на 100% — авиационного керосина.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что наблюдается усиление природоохранной политики в отношении промышленных предприятий.

Московский НПЗ демонстрирует лидерские позиции в вопросах экологической ответственности и темпах модернизации производства. Предприятие выполняет обязательства, взятые перед властью еще 10 лет назад Рашид Исмаилов.

Он объяснил, что старые объекты демонтируют, а на смену приходит новое высокотехнологичное оборудование.