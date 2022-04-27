Оборудование «Азовстали» предложили направить на восстановление заводов Мариуполя

Уцелевшее оборудование «Азовстали» может пойти на восстановление других заводов, которые есть в Мариуполе. Такую идею высказал луганский промышленник, председатель совета директоров группы компаний «Маршал», член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов, написал RT.

«Уцелевшее оборудование меткомбината может пойти на восстановление других мариупольских заводов. В условиях необходимости скорейшего восстановления города это было бы рационально и правильно», — сказал он.

Горохов отметил, что сейчас стоит задача сохранить тех профессионалов, которые не должны переквалифицироваться из металлургов в рабочих других специальностей.

«Думаю, что всем, кто захочет продолжить работать в металлургии, найдется место на российских предприятиях. Это еще один аргумент в пользу того, что производство металла в России снижаться не будет — напротив, будут развиваться смежные отрасли, где металл, прокат необходимы», — заключил Горохов.