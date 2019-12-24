Всего в России действует более пяти тысяч торговых центров. На территории каждого в среднем находится от 20 до 30 различных островков, где продаются детские игрушки, аксессуары для гаджетов, сумки, косметика и парфюмерия. Общий объем контрафактной продукции составляет 60%, что в годовом обороте дает более 25 миллиардов рублей.

Для своего исследования специалисты выполнили тестовые закупки и проверили товар. В места, где торговля контрафактом подтвердилась, отправились тайные покупатели, которые пообщались с продавцами. В ходе общения 69% торговцев признались, что на прилавках представлены подделки. 31% отказался признаться в продаже неоригинальных товаров.

Среди тех, продавцов которые признались в торговле репликами, подавляющее большинство (70%) заявили, что их товар высокого качества. 10% считают, что их продукция превышает по качеству оригиналы. Только 20% допустили, что продаваемые товары могут быть некачественными.

При этом 55% продавцов не знают о том, что продажа контрафактного товара незаконна, 35% считают, что действуют вполне легально и только 10% ответили, что знают об ответственности за продажу подделок.

В ходе опроса покупателей выяснилось, что товары с «островков» покупают 73% граждан. Однако делают они это нечасто — раз в несколько месяцев или реже. Однако в предпраздничный период число клиентов намного увеличивается. Многие покупают там подарки и праздничные сувениры.

Качеством товаров остаются довольны не все. 42% покупателей заявили, что у них возникли проблемы с купленной продукцией. Среди них 21% оказались недовольны отсутствием гарантии, 18% заявили, что не хотели покупать подделку, 13% пожаловались на бракованный товар. Большинство покупателей (70%) решили вернуть проблемные товары, но 1% из них сделать это не смог, так как продавец отказался принимать товар.