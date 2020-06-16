Обойдемся без рычагов. Зачем в Конституцию внесли поправку о запрете на двойное гражданство для чиновников?

Одна из поправок в Конституцию РФ ужесточает правила для поступления на госслужбу. Зачем это нужно и как это скажется на привлекательности таких должностей, «360» объяснила зампред Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.

Речь идет о статье 71 пункте «т». В редакции говорится о том, что на государственную или муниципальную должность не смогут рассчитывать люди, у которых есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Также ограничения касаются и открытия счетов, вкладов, хранения ценных бумаг в банках за пределами РФ.

Я считаю вполне логичным то, что у государственного или муниципального служащего должна быть одна эффективная связь с одним государством, чтобы исключить возможные рычаги давления на государственного или муниципального служащего при выполнении им своих обязанностей Ирина Киркора.

По ее словам, такое решение «вписывается в логику и вектор изменения политической ситуации и психологического климата в стране». Ведь в современном мире нередко возникают международные кризисы, и люди оказываются в сложной ситуации.

«Я не думаю, что государственная или муниципальная служба станет менее привлекательной», — отметила собеседница «360».

Она добавила, что эта поправка поможет найти людей, которые будут выполнять свои обязанности «исключительно в интересах народа России».

Общенародное голосование по изменению редакции Конституции РФ состоится 1 июля. Его будут контролировать представители Общественной палаты, общественных организаций и политических партий. Также свое мнение можно выразить и по интернету с 25 по 30 июня.