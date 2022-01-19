Обоим многодетным родителям разрешили бесплатно пользоваться транспортом в Москве

Бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы теперь полагается обоим родителям, которые воспитывают трех или больше детей. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

«Второй родитель в многодетных семьях получит право бесплатного проезда в общественном транспорте, в том числе в пригородных электропоездах», — сказано в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Также платить за проезд не нужно и детям из многодетных семей. Речь идет о тех, кому 16-18 лет. Раньше льготный проезд был положен одному из родителей. Подросткам же от 16 лет продлевали льготный проезд до совершеннолетия только в том случае, если они учились в образовательном учреждении.

Чтобы оформить бесплатный проезд, нужно иметь карту москвича. Для ее получения можно обратиться в центры госуслуг «Мои документы». Карта будет готова в течение 30 дней с момента подачи документов. При этом школьникам от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по соцкарте продлевается автоматически.