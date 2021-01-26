«Обои не клею, потому что падают»: мать с ребенком 22 года живет в подвале и не может добиться справедливости

Мать с ребенком уже 22 года живет в подвальном помещении в городе Суджа. Елена рассказала «360», что у них из удобств только свет, а в сильные морозы приходится ночевать у друзей. Все это время она доказывает местной администрации, что помещение не приспособлено для жилья, но в ответ на это с ней судятся.

«В настоящее время у меня один несовершеннолетний ребенок. Старший уже большой. Проживаем в этом полуподвале с 1998 года. Помещение дали, так как я мать-одиночка и еще сирота. Когда давали помещение, оно считалось городским. Но теперь оно перешло в собственность второму этажу. Хотя меня прописали в 2006 году, а они приватизировали в 2008», — объяснила женщина.

Она отметила, что у нее на руках есть все необходимые документы и договор, который никогда не расторгался.

На данный момент у нас только свет и больше никаких удобств нет. Отапливаемся обогревателем Елена.

По ее словам, сейчас на улице потеплело, но спать раздетыми все равно не получается. Сама она старается подручными средствами утеплить дверные проемы и окна. В распоряжении «360» есть кадры, снятые в помещении. На них видно, что стены разрушены, штукатурка осыпалась, а комнаты все сырые.

«Вещи негде хранить, половину выкидываю, потому что они все с сыростью. У нас вещи по сумкам лежат. Их стираешь, а они все равно воняют сыростью. Болеем часто, аллергия. Не знаю, как ребенок у меня держится. Я уже обои не клею, потому что они упали», — пояснила Елена.

Собеседница «360» неоднократно обращалась в администрацию, но все безрезультатно.

«Администрация говорит, что договор заключен ошибочно, что я самовольно сюда вселилась. Мол, ходила с ребенком и искала, куда вселиться и вселилась в подвал. И прописалась самовольно и договор самовольно сделала. Неоднократно писала президенту и курским властям», — вспоминает женщина.

Выяснилось, что перед выборами в 2019 году к ней даже приехал местный губернатор. Все «поохали», но и это результатов не дало.

«Администрация подала на меня в суд, чтобы расторгнуть договор соцнайма. Написали, что все не по закону. Якобы я не платила, хотя я платила. Когда узнали, что дом не стоит на балансе, деньги брать перестали. Они подсчитали, что я должна 199 рублей. <…> Не знаю, кому уже обращаться. В прокуратуру тоже писала, но нет», — заключила жительница.

Теперь ей предстоит судиться с администрацией, она и дальше намерена решать этот вопрос. Ведь даже в туалет семье приходится ходить на улицу, а в сильные морозы они идут ночевать к друзьям.