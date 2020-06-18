Ободранные обои, разбросанные вещи. Видео из квартиры на Приорова, где парень расстрелял семью

Следственный комитет РФ опубликовал видео из квартиры, в которой накануне произошла стрельба. В ней погибли четыре человека.

На видео от СК можно рассмотреть, как сотрудник осматривает квартиру. Множество разбросанных вещей и старый ремонт — так выглядит место, где обезумевший молодой человек устроил стрельбу из ружья, убил девушку с ребенком и ее подругу, а затем покончил с собой.

Подруга погибшей рассказала 360 о нестабильных отношениях, которые были у погибших парня и девушки. По ее словам, они расставались еще в ноябре, но потом девушка решила сойтись с ним вновь. Однако в марте пара рассталась окончательно. При этом подруга не сказала ничего про ребенка, предположительно, это был младший брат девушки. Соседка рассказала, что видела погибшую. Она говорила, что девушка была не скандальная.

Про бывшего парня отзывы не такие положительные. Общий знакомый погибшей пары, рассказал, что девушка знала стрелка еще со школы — он был со странностями.