Обновленный Зеленый мост откроется в Санкт-Петербурге 15 июля

Обновленный Зеленый мост откроется после ремонтных работ в Санкт-Петербурге в среду, 15 июля. Объект проходит над рекой Мойка на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Уточняется, что реставрация началась летом минувшего года. Весь период проводимых работ на переправе было ограничено автомобильное и пешеходное движение. В день открытия моста проезд и проход вновь будут открыты, пишет сайт «Петербургский дневник». Зеленый мост является объектом культурного наследия федерального значения. Реконструкция объекта стала первой с начала XX века.