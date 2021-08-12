Обновленный вокзал в Новом Уренгое примет пассажиров после капремонта

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил обновленный железнодорожный вокзал в одном из микрорайонов Нового Уренгоя. Капремонт здания завершится в конце сентября. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Здание вокзала построили в начале 2000-х в Коротчаево. За все эти годы кровля пришла в негодность, а инженерные сети износились. Ремонтные работы стартовали прошлой весной. Внутренняя отделка подходит к концу. Зал ожидания расширили до 130 мест и оборудовали две комнаты отдыха. Территория вокзала также будет обустроена. Там проложат новые бордюры и тротуары, а перрон озеленят.