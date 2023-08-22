Общество 22 августа 2023, 15:02 Обновленный нацпроект по станкостроению в России подготовят в течение месяца Минпромторг РФ сообщил, что отрасль станкостроения перенасыщена инвестициями Freepik

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Минпромторг России планирует подготовить обновленный нацпроект по станкостроению в течение месяца. Об этом рассказал замглавы ведомства Василий Осьмаков в рамках форума «Технопром», сообщил ТАСС.

Сейчас эта сфера промышленности в стране перенасыщена инвестициями, которые будут использоваться в ближайшие два-три года. К ключевым проблемам станкостроения Осьмаков отнес нехватку кадров и конкуренцию со стороны Китая.

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«Я надеюсь, точку поставим с точки зрения нацпроекта в новой редакции федерального проекта по станкостроению в горизонте месяца, первые ресурсы начнем выделять в течение этого месяца», — говорится в сообщении.

Московский завод ранее представил новый многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением. Устройство предназначено для алмазного шлифования твердосплавных режущих пластин.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, объем промышленного производства в Москве за пять лет вырос вдвое. Усилия города сосредоточили на развитии станкостроения, фармацевтики и электроники, сообщил RT.