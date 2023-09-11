Общество 11 сентября 2023, 13:26 Обновленный магазин Decathlon откроется в Москве уже этой осенью Союз торговых центров: магазины Decathlon откроются в России к концу осени РИА «Новости»

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Магазины сети спорттоваров Decathlon, которые перешли в России к новым владельцам, могут начать открываться в стране ближе к концу осени. Первые точки начнут работать в Москве. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в комментарии ТАСС.

«Магазины начнут открываться один за другим ближе к концу осени, начиная с Москвы. При этом обновленные Decathlon сохранят часть товаров и привычных марок, однако значительную часть придется обновить», — сказал он.

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Люлин добавил, что у нового владельца не получится одновременно открыть все магазины. Необходимо будет решить вопросы с набором персонала, доставкой товара. Также в некоторых точках нужно провести ремонт, протестировать инженерные системы.

Представитель Союза торговых центров предупредил, что избежать подорожания товаров не удастся. Все дело в росте издержек и усложненной логистике. Однако магазин спортодежды сохранит свои позиции в среднем ценовом сегменте.

Ранее замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сказал на ВЭФ, что магазины Decathlon откроются в стране до конца 2023 года. Это произойдет после того, как завершится процесс продажи это бренда на российском рынке новому владельцу, уточнил RT.

Сеть французских магазинов Decathlon приостановила свою работу в России в марте 2022 года. Торговые точки закрылись по всей стране.