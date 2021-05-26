Обновленные ракеты «Вихрь» прошли успешные испытания в России

Усовершенствованные авиационные управляемые ракеты «Вихрь» прошли успешные летные испытания. Об этом заявили в пресс-службе группы компаний «Калашников».

В ходе проверки оружия было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» на полигоне Минобороны России, сообщило РИА «Новости».

В работе приняли участие ВКС Минобороны РФ, специалисты конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова и Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова.

В результате доработок ракет была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, а также увеличена стабильность в полете.

«Все изменения достигнуты без изменения тактико-технических характеристик ракеты (ТТХ), работы проводились группой компаний в инициативном порядке», — отметили представители ГК «Калашников».

Ракеты «Вихрь» способны пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров. Их максимальная скорость составляет 610 метров в секунду. Дальность применения — от 800 до 10 000 метров. Высота применения — от 10 до 4000 метров.