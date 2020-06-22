Обновленные персонажи мультфильма «Ну, погоди» будут немыми

«Это как раз один из законов жанра, что персонажи должны оставаться немыми, и мы будем придерживаться этого принципа по максимуму», — отметил Машковцев.

При этом отмечается, что в остальном перед авторами новых эпизодов была поставлена задача «как можно сильнее дистанцироваться от классических образов Волка и Зайца».

До сих пор не известно, как будут они будут выглядеть. Образ Волка, что ранее просочился в Сеть, это всего лишь один из полусотни возможных вариантов дизайна хищника-недотепы.

Возможно, Волка мы увидим, как модного хипстера в зауженных джинсах, белых кроссовках, красной ветровке и с весьма современной прической. Его модный образ могут дополнить голые лодыжки, как это принято у нынешних подростков.

Зато все предельно ясно с совершенно новыми персонажами — с Барсуком Тимом, хакером Ежиком Шу и Косулей Улей общественность уже ознакомили.