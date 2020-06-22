    22 июня 2020, 18:41

    Обновленные персонажи мультфильма «Ну, погоди» будут немыми

    Анастасия Кременчугская

    Борис Машковцев, директор «Союзмультфильма», в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что, несмотря на то, что мультфильм «Ну, погоди» значительно обновится, станет модным и актуальным, его герои по-прежнему будут в основном немыми.

    «Это как раз один из законов жанра, что персонажи должны оставаться немыми, и мы будем придерживаться этого принципа по максимуму», — отметил Машковцев.

    При этом отмечается, что в остальном перед авторами новых эпизодов была поставлена задача «как можно сильнее дистанцироваться от классических образов Волка и Зайца».

    До сих пор не известно, как будут они будут выглядеть. Образ Волка, что ранее просочился в Сеть, это всего лишь один из полусотни возможных вариантов дизайна хищника-недотепы.

    Возможно, Волка мы увидим, как модного хипстера в зауженных джинсах, белых кроссовках, красной ветровке и с весьма современной прической. Его модный образ могут дополнить голые лодыжки, как это принято у нынешних подростков.

    Зато все предельно ясно с совершенно новыми персонажами — с Барсуком Тимом, хакером Ежиком Шу и Косулей Улей общественность уже ознакомили.