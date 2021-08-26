Обновленные молодежные пространства открыли в Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открылись обновленные молодежные пространства «Фактура» и «Измерение». Об этом сообщили «Невские новости».

«Мне кажется, удалось преобразовать старое пространство и воплотить концепцию преобразования молодежных клубов. „Измерение“ — хороший пример такого преобразования», — заметил глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.

Стриминговый кабинет появился в «Измерении», а в «Фактуре» — специальные зоны для проведения прямых эфиров. Также там есть электронный мольберт для рисования эскизов. Кроме того, имеется инновационное оборудование для распечатки изображений на ткани. В 2022 году в районе намерены открыть еще пару подобных пространств.