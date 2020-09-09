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    09 сентября 2020, 18:13

    Обновленную Фонтанную площадь открыли в Пензе

    Артур Блянихов

    В Пензе в рамках празднования Дня города после реконструкции открыли Фонтанную площадь. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

    «К этому празднику (Дню города — прим. ред.) мы старались подготовиться основательно. Немало сделано: привели в порядок оборонительный вал, скверы и фонтан», — перечислил глава Пензенской области Иван Белозерцев.

    Он поздравил горожан с праздником и поблагодарил инвесторов, руководство региона, авторов проекта и архитекторов за проделанную работу.

    Новости SMI.FM