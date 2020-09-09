Обновленную Фонтанную площадь открыли в Пензе

«К этому празднику (Дню города — прим. ред.) мы старались подготовиться основательно. Немало сделано: привели в порядок оборонительный вал, скверы и фонтан», — перечислил глава Пензенской области Иван Белозерцев.

Он поздравил горожан с праздником и поблагодарил инвесторов, руководство региона, авторов проекта и архитекторов за проделанную работу.