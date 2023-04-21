Общество 21 апреля 2023, 16:04 Обновленную детскую школу искусств откроют к сентябрю в Лабытнанги

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В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа продолжаются работы по обновлению детской школы искусств. Модернизацию учреждения планируют завершить к началу учебного года, сообщило агентство «Север-Пресс».

В школе уже обновили кровлю и заменили старые коммуникации, сейчас ведутся работы по чистовой отделке. Установленные витражи сделали пространство визуально более просторным, учреждение также оборудовали «умной» системой освещения.

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Отмечается, что ученики школы искусств смогут оценить обновленное здание уже в сентябре этого года.