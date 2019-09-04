Обновленная площадь и красивый парк. Как благоустраивают Королев

Работы по благоустройству центральной площади в Королеве вышли на завершающую стадию. Также в городском округе завершается благоустройство парка Костино.

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В прошлом году была завершена первая очередь благоустройства площади возле ДК Калинина. Сейчас подходит к завершению вторая очередь благоустройства. В этом году здесь благоустраивается территория Сквера Покорителей космоса до стадиона «Вымпел».

В рамках благоустройства площади были проведены работы по укладке плиточного покрытия, установке освещения, архитектурно-художественной подсветки, видеонаблюдения, установке малых архитектурных форм, посадке зеленых насаждений, озеленению территории.

Все работы выполнены уже на 99%. В настоящее время заканчиваются пусконаладочные работы по наружному освещению и видеонаблюдению. До 20 сентября завершат работы по установке малых архитектурных форм. Работы по высадке зеленых насаждений запланированы на вторую половину сентября.

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Также завершено благоустройство парка Костино. Работы проходили в несколько этапов. Здесь было выложено порядка восьми тысяч квадратных метров плитки. Особенность парка в том, что здесь множество дорожек, которыми пользуются горожане, поэтому тропиночную сеть делали с учетом уже существующих маршрутов.

«В парке будет очень интересно детям. Здесь уже оборудован веревочный парк. Помимо этого, скоро появится детская „губернаторская“ площадка размером 1450 квадратных метров. Площадка будет готова к 15 сентября», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.