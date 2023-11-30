Общество 30 ноября 2023, 13:49 Обновление «ВКонтакте» сделает соцсеть доступнее для незрячих Мобильные версии «ВКонтакте», «VK Звонков» и VK ID получили опции для незрячих Freepik

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В ближайшее время выйдут очередные обновления мобильных версий «ВКонтакте», «VK Звонков» и VK ID. Благодаря озвучке интерфейса, восстановлению пароля по фото и реакциям с помощью жестов незрячие люди смогут свободно пользоваться приложениями, сообщили в пресс-службе компании.

Специальные возможности появились во всех трех сервисах. Одна из них — озвучка интерфейса. В мобильной версии «ВКонтакте» можно прослушать все функции мессенджера.

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В VK ID озвучили процесс авторизации в сервисах VK и партнеров, например, онлайн-школах и интернет-магазинах. Благодаря собственной разработке компании пользователи смогут прослушивать аудиоверсию капчи — не только буквы с цифрами, но и изображения. Восстанавливать профиль VK ID разрешат с помощью фото через электронную почту.

Голосовое управление подключили к «VK Звонкам». Пользователи смогут создавать аудиочаты, приглашать участников, включать запись, управлять камерой, подключаться по ссылке и отправлять реакции с помощью жестов.

VK выпускала специальный стикерпак ко Дню учителя. Им можно было воспользоваться в учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере».