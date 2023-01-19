Общество 19 января 2023, 17:40 Обновление по новому стандарту провели в 75 поликлиниках Москвы

Читать 360tv в

В Москве поликлиники подводят к новому городскому стандарту, делая их более комфортными и доступными для всех слоев населения, уже обновили 75 медучреждений. Об этом сообщило Utro.ru.

В настоящее время реализация программы продолжается и даже расширяется. В нее включили уже 200 поликлиник вместо 100 изначально запланированных.

Реклама

«С учетом шести поликлиник, которые мы сейчас открываем, будет уже 75 реконструированных поликлиник в Москве, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек — это значительный объем», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реклама

Согласно новым стандартам, теперь самые востребованные кабинеты располагаются на первом этаже. А последние — отдали под административные нужды и редко посещаемых специалистов.