Обнаженная уфимка попыталась поймать такси. Видео

Голая девушка попыталась поймать такси на трассе в столице Башкирии Уфе. Очевидцы рассказали, что из одежды на ней были только трусики. Удалось ли девушке уехать, не сообщается.

Происшествие случилось на остановке «Телецентр» в Уфе. Девушка безуспешно пыталась остановить любой транспорт: маршрутку, такси или частника. Машины проезжали мимо, рассказали журналисты ГТРК «Башкортостан.

Видео с красоткой опубликовали в закрытом аккаунте Instagram. Оттуда ролик быстро разошелся по всему интернету.

«Платье исчезло, карета превратилась в тыкву — а домой ехать надо», — съязвили комментаторы. «На телевидение хотела попасть», — добавили другие остряки.

Удалось ли в результате девушке без приключений уехать с остановки, не сообщается. Жители Уфы вспомнили, что это не первый случай появления обнаженных людей на улицах города. В комментариях большинство женщин осудили свою землячку. Мужчины оказались более терпимы — мало ли, по какой причине девушка осталась без платья. Может быть, хорошо отпраздновала 8 Марта или с кем-то поспорила — в жизни бывает всякое.

Имя героини происшествия выяснить не удалось. Судя по всему, случившееся не заинтересовало и правоохранителей.